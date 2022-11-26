الدوحة (زمان التركية)_ فازت أستراليا على تونس اليوم السبت، في استاد الجنوب بمدينة الوكرة في قطر، بكأس العالم.

وضع ميتشيل ديوك رأسية غير مرئية في الشباك، ليصبح ثاني لاعب أسترالي يسجل بضربة رأس في كأس العالم.

نتيجة مباراة تونس وأستراليا

تقدمت أستراليا، بعد أن تمكن المهاجم ميتشل ديوك، من تنفيذ رأسية من محاولة تسديدة مفترضة بالقرب من حارس المرمى.

سنحت لتونس فرصة معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكن تسديدة المهاجم يوسف المساكني ارتطمت بالقائم اليمنى. تقدمت أستراليا 1-0 في نهاية الشوط الأول.

كما أتيحت الفرصة لأستراليا لتوسيع تقدمها، لكن ماثيو ليكي لم يتمكن من الحصول على تمريرة جيمي ماكلارين وتسجيلها.

تونس كانت تطرق الباب طوال الشوط الثاني لكن دون جدوى. وفي أواخر الشوط الأول، أوقف المدافع هاري سوتار محاولة تسديدة المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي.