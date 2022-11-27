كييف (زمان التركية)ــ قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أنه بفضل اتفاقية الممر الآمن للحبوب، التي تضمن خروج الحبوب من بلاده، تم تسليم 12 مليون طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة عن طريق ما يقرب من 500 سفينة.

خلال المنتدى الدولي حول “الحبوب من أوكرانيا” الذي عقد في العاصمة كييف، أجرى الرئيس الأوكراني تقييمات بشأن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

زيلينسكي، الذي القى الكلمة الافتتاحية للمنتدى بحضور رؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا ورئيس المجر كاتالين نوفاك، أعرب عن سعادته بعقد المنتدى في كييف.

وقال زيلينسكي إن الحرب الروسية التي بدأت في 24 فبراير تسببت في أزمة غذاء في العالم، و”لن نسمح لملايين الناس في العالم بالجوع والعطش”.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا من أهم الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، مضيفًا أنهم مستمرون في إرسال منتجات الحبوب إلى مختلف البلدان على الرغم من كل الصعوبات من أجل تجنب أزمة الجوع في العالم.

وقال الرئيس الأوكراني “كجزء من برنامج الحبوب من أوكرانيا، نخطط لإرسال 10 سفن شهريًا، من موانئنا، إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة والجفاف، بإجمالي 60 سفينة، بحلول نهاية الربيع المقبل”.

وأوضح زيلينسكي أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول إعداد عقوبات جديدة لخفض سعر النفط الروسي إلى 65 دولارًا للبرميل، لكن هذا لا يكفي، “ستربح روسيا عشرة مليارات. نريد أن تكون العقوبات فعالة والحدود (حد السعر) عند مستوى 30-40 دولارًا حتى تشعر روسيا بها”.

وفي حديثه في المنتدى، أعرب قادة آخرون عن دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا.