أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي يوسف قبلان الكاتب الموالي لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن 95% من الشباب النوابغ يريدون مغادرة تركيا.

وأوضح قبلان في تدوينة على تويتر، أن 70٪ من الفئة العمرية 18-25 في تركيا يريدون مغادرة البلاد، وهذا المعدل أكثر من 95٪ في فئة الشباب الأذكياء!

وذكر قبلان الكاتب في صحيفة (يني شفق) أن هذه المعدلات مخيفة، واعتبر أن هذا يعد “انتحارا للبلد”.

وأضاف قبلان: “من يحب بلده لا يغادرها حتى في أصعب الظروف، فهو يكافح من أجل إخراج البلاد من تلك الصعوبات. أهل هذا البلد وقعوا في حب جلادهم، وهذا البلد الذي لا يمكن احتلاله مشغول عقليًا! هذه هي الكارثة الحقيقية! “.

وتابع الكاتب التركي: “هنا، أنا لا أسال الشباب، بل العقلية المشوهة التي عفا عليها الزمن والتي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع طيلة قرنين من الزمان. أنا أتساءل عن نظام التعليم والثقافة والإعلام الذي يفرض هوية ضحلة لا جذور لها على البلاد من فوق، وينشئ أجيالًا لا تعرف نفسها ولا تعرف الغرب، وتنشئ أجيالًا بلا أمل ولا أفق”.

وأشار قبلان إلى أن تركيا لديها مشكلات كبيرة في الاقتصاد والعدالة والتعليم، والأوقات الصعبة هي لحظات إعادة البناء.

وتابع قبلان: “لن نستسلم. ولن نغادر هذه الأرض. هذا البلد هو سفينة نوح، آخر جزيرة للبشرية”.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا لم تعد البلد التي يسافر أبنائها إلى الخارج من أجل الدراسة، بل باتت تجذب أبنائها إليها مرة أخرى.

وتشير العديد من التقارير إلى تزايد عدد الشباب الأتراك الذين يختارون الهجرة للخارج بحثا عن مستوى تعليمي وعمل افضل، وبسبب تزايد الاستقطاب في المجتمع.