أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الين نبطي، عن عقد اجتماع “مثمر للغاية” مع وزير التجارة السعودي.

نبطي قال عبر تدوينة على تويتر: “اليوم، كان لدينا اجتماع مثمر للغاية مع وزير التجارة السعودي، السيد ماجد بن عبد الله القصبي”.

وبشأن مضمون الاجتماع، قال الوزير نبطي: “قيمنا خلال لقائنا التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين بلدينا، واتفقنا مع الوزير -السعودي- على مواصلة تعاوننا في هذه المجالات”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت المملكة العربية السعودية أن مفاوضات إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي، باتت في مرحلتها النهائية، وأكدت وزارة الخزانة والمالية التركية النبأ.

ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 بالمئة، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.

ومؤخرًا قالت وكالة رويترز إن تركيا قد تحصل قبل نهاية العام على 3 مليارات دولار من قطر، ضمن حزمة دعم يبلغ إجماليها 10 مليارات دولار.