أنقرة (زمان التركية) – احتفلت الجالية المغربية في تركيا، بانتصار منتخب بلادهم لكرة القدم على بلجيكا 0/2، ضمن فاعليات كأس العالم في قطر.

في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، فاز منتخب المغرب على بلجيكا 2-0.

وبعد الانتصار، خرج المغاربة في مدينة إسطنبول للاحتفال في منطقة إسنيورت، حيث اجتمع مواطنو الجنسية المغربية في الحدائق والساحات واحتفلوا بفوز المونديال الذي جاء بعد 24 عاما.

والتقطت العدسات الأجواء المبهجة للمغاربة وهم يهتفون حاملين المشاعل في أيديهم.

وخطف عبد الحميد صابري هدف التقدم لصالح منتخب المغرب أمام بلجيكا من كرة ثابتة داخل شباك كورتوا في الدقيقة 73.

وفى الدقيقة 90 من الوقت الضائع، أحرز زكريا بوخلال الهدف الثاني للمغرب أمام بلجيكا.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب المغرب إلى النقطة 4 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، فيما يتجمد رصيد بلجيكا عند النقطة 3 في وصافة الترتيب، ثم كرواتيا ثالثا بنقطة وأخيرا منتخب كندا بدون رصيد من النقاط.