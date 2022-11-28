أنقر (زمان التركية) – زادت تكلفة التأمين الصحي في تركيا ثلاث مرات خلال عام، في الوقت الذي لم يكن من المتاح العثور على مواعيد في معظم الفروع في المستشفيات العامة.

المواطنون الأتراك هذا العام مضطرون لدفع رسوم تأمين صحي بقيمة 50 ألف ليرة تركية، بعد أن كانت بقيمة 16 ألف ليرة تركية العام الماضي.

وذكرت شركات التأمين أن الزيادة في التأمين الصحي عصفت بجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم أو مستوى الدخل، ولكن كان على الشركات أن تعكس ارتفاع الأسعار.

وأكد مسؤول في قطاع التأمين الصحي، أن عام 2023 سيكون أسوأ.

وأضاف المسؤول: “تحدد الشركات الرسوم بالتنبؤ بالعام المقبل، وأحد أسباب هذه الزيادات هو تأمين القدرة على إصدار فاتورة بزيادات الأسعار المستقبلية”.

وكانت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، جمزة أكوش الجازدي، حذرت من أن حصة وزارة الصحة من الميزانية المركزية ستنخفض في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وقالت الجازدي إنه خلال فترة حكم العدالة والتنمية، تم رفع شعار “الصحة بقدر ما تمتلك من أموال”، مشددة على أن صحة الإنسان ليست سلعة يتم شراؤها وبيعها.