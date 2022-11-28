أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب النصر، أوميت أوزداغ، إن حزبه إذا وصل إلى السلطة سيرحل اللاجئين بالقوة إذا لزم الأمر.

خلال زيارة أجراها إلى منطقتي أنطاكيا وسامانداغ في ولاية هاتاي، التقى رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ بأعضاء الحزب.

وخلال اللقاء، هدد أوزداغ بترحيل اللاجئين قسرا، لكنه قال إنه ليس لديه أي عداء تجاه السوريين، داعيا الله ألا يلحق بأي دولة ما حل بالسوريين.

وأضاف أوزداغ: “لكننا أيضًا لا نريد تجربة ما حدث في سوريا في تركيا. لن نسمح بذلك. سنرسل اللاجئين بالقوة إذا لزم الأمر”.

ثم زار أوزداغ أصحاب الأنشطة التجارية، في منطقتي أنطاكيا وسامانداغ، وتحدث مع المواطنين والتقط صورًا معهم.

عرف أوزداغ بمعارضته لتواجد اللاجئين في تركيا، وينتقد الحكومة باستمرار بسبب إيوائها اللاجئين السوريين على وجه الخصوص.

وخلال مقطع فيديو على تويتر، قال أوزداغ إنه نتيجة سياسة الحكومة الخاطئة، يوجد في تركيا 3.8 مليون لاجئ سوري مسجلين و1.5 غير مسجلين، مؤكدا أن الاستمرار على هذا الوضه، سيجعل عددهم يصل إلى 10.4 مليون في 2040، أي سيصبح واحد من كل 10 في تركيا سوري.