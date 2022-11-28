الدوحة (زمان التركية)ــ حققت غانا فوزًا على كوريا الجنوبية 3-2 في مباراة المجموعة الثامنة على استاد المدينة التعليمية يوم الاثنين.

أحرز محمد كودوس هدفان، بجانب هدف واحد من محمد ساليسو، في شباك كوريا الجنوبية.

أعاد الفوز الآمال في التأهل إلى دور الـ16 للنجوم السوداء حيث صعد إلى المركز الثاني على الطاولة بعد فوزه بكأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

في وقت سابق اليوم، تبادلت صربيا والكاميرون الضربات في مباراة متأصلة في المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة القدم، لتنتهي المباراة 3-3،على ملعب الجنوب.

منحت القرعة كلا الجانبين نقاطهما الأولى في البطولة، وضمنت أيضًا أن تكون لديهما فرصة قتالية في الذهاب إلى مباريات المجموعة الأخيرة.

وتلتقي البرازيل وسويسرا في وقت لاحق اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.

في المجموعة الثامنة، ستلعب البرتغال مع أوروجواي وستواجه كوريا الجنوبية، لتنتهي الجولة الثانية من المباراة الجنوبية.