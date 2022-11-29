أنقرة (زمان التركية) – قال زعماء التحالف السداسي في تركيا المعروف باسم “طاولة الستة”، إنهم يقترحون نظاما تحرريًا في مواجهة الاستبداد والتعسف، مقدمين تفاصيل التعديل الدستوري المقترح للانتقال إلى نظام الحكم البرلماني.

بعد اجتماع زعماء أحزاب “طاولة الستة” المعارضة، في مقر الحزب الديمقراطي، صدر بيان مشترك هام.

وقال قادة المعارضة في البيان “نقترح نظاما جديدا يراعي مشاكل الماضي بدلا من النظام التعسفي والاستبدادي المطبق تحت مسمى نظام الحكم الرئاسي بتعديل 84 مادة من الدستور”.

وأشار القادة إلى أنه تم تقييم خارطة الطريق للانتقال إلى نظام برلماني معزز بالتفصيل، مضيفين: “من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات مجموعة صغيرة في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن، تم غض الطرف عن مظالم أمتنا من قبل الحكومة، بل إنها أصبحت السياسة الأساسية للحكومة التي يجب على المرء أن يعتاد عليها”.

وتابع البيان: “لقد وقعنا على عمل تاريخي تأمل تركيا أن تراه منذ سنوات. نقترح نظاماً جديداً يراعي مشاكل الماضي بدلاً من النظام التعسفي والاستبدادي المطبق تحت مسمى نظام الحكم الرئاسي بتعديل 84 مادة من الدستور. نظهر تصميمنا على بناء هيئة تشريعية فعالة وتشاركية، وسلطة تنفيذية مستقرة وخاضعة للمساءلة، وقضاء مستقل وحيادي، وإدارة عامة ذات ثقافة مؤسسية ونظام ليبرالي وديمقراطي وعادل يتم فيه الفصل بين السلطات في تركيا”.

وأكد البيان أن لجنة للإصلاحات الدستورية والقانونية، التي أعدت اقتراح التعديل الدستوري، تواصل استعداداتها لقواعد الإجراءات البرلمانية وقانون الأخلاقيات السياسية وفقًا لاقتراح التعديل الدستوري المتعلق بالنظام البرلماني المعزز.

وأضاف: “بالإضافة لذلك، ستقوم لجنتنا ذات الصلة بزيارة وتنظيم اجتماعات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد من أجل تقديم اقتراح التعديل الدستوري، وإعلام الجمهور، وتلقي ثقافة التفاوض ومقترحات جميع الشرائح الاجتماعية. نتوقع من جميع مواطنينا مراجعة اقتراح التعديل الدستوري على الموقع الإلكتروني www.altilimasa.biz ومشاركة آرائهم معنا”.

وشدد القادة في بيانهم على أنهم أنهوا معظم استعداداتهم من خلال تقييم خارطة الطريق للانتقال إلى نظام برلماني معزز.