أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، ممدوح بايركتار أوغلو، أنه تم تهديده بإحضاره إلى المحكمة بالقوة، رغم خضوعه لجراحة في القلب.

وذكر الصحفي في مقطع فيديو على تويتر، أنه بعد أن توجه اليوم إلى محكمة الصلح والجزاء في موغلا للإدلاء بإفادته، بسبب تصريحاته ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، التي سبق وأن تم تبرئته منها، غير أن كاتب المحكمة هو من حصل على إفادته لعدم تواجد القاضية داخل المحكمة.

وذكر بايركتار أوغلو أنه لم يوقع على إفادته، وعند السؤال عن السبب “أخبروني أن القاضية ستطلع على إفادتي عند عودتها من ثم سيحصلون على توقيعي. أبلغتهم أنني خضعت لجراحة تركيب دعامة بالقلب قبل أربعة أيام وأنني لا أستطيع الانتظار أكثر من هذا” وغادر.

وأفاد بايركتار أوغلو أنه عاد إلى المنزل بعد انتظاره للقاضية لنحو ساعة غير أنهم اتصلوا به وأخبروه أنهم سيصدرون قرارا باقتياديه بالقوة في حال عدم حضوره.

أضاف قائلًا: “القاضية التي جعلتني انتظرها ساعة أبلغتني أنها سترسل خطاب إلى شرطة الدرك باقتيادي بالقوة”.

وأكد بيركتار أوغلو أنه سبق وأن تم تبرئته من الفيديو الذي ذكر خلاله أن أردوغان سيحاكم بعد انتخابات عام 2023 وسيُدان، هذه المرة يتم التحقيق معه بسبب مقاله الذي يضم تصريحات مشابهة والمنشور في موقع كوركوسوز.

بيركتار أوغلو وضع تعليقًا على مقطع الفيديو المنشور على تويتر، يقول “ها أنا أكرر التهمة المسندة إلي. أردوغان سيُحاكم بعد انتهاء مدته وسيُدان”.