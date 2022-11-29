أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات حكومية رسمية، عن تراجع مؤشر ثقة الصناعات التحويلية في تركيا، كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات، بشكل طفيف.

وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية 0.2 في المئة ليسجل 96.9 في المئة بعدما بلغ 97.1 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشير تسجيل مؤشر الثقة الاقتصادية نسبة أكبر من المئة إلى تفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي العام للبلاد، بينما يعكس تراجع المؤشر إلى ما دون المئة تشاؤمًا بشأن الوضع الاقتصادي العامّ.

ومقارنة بالشهر السابق تراجع مؤشر ثقة الصناعات التحويلية 0.7 في المئة ليسجل 101.3 نقطة، كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بنسبة 1 في المئة ليسجل 118.1 نقطة.

بالمقابل ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 0.6 في المئة ليسجل 76.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنسبة 2.1 في المئة ليسجل 121.9 نقطة. هذا وارتفع مؤشر ثقة قطاع الإنشاء 1.2 في المئة ليسجل 91.6 نقطة.