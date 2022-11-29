أنقرة (زمان التركية) – قال كمال كيليتشدارأوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه حان الآن وقت الديمقراطية في تركيا.

كيليتشدارأوغلو وجه عبر تدوينة على تويتر، بعد اجتماع تحالف الأحزاب الستة المعارضة، الشكر لجميع رؤساء “الطاولة السداسية”، وخاصة زعيم الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال الذي يستضيف حزبه الاجتماع التاسع للتحالف.

يضم التحالف المعارض في تركيا أحزاب: الشعب الجمهوري، الخير، المستقبل، الديمقراطية والتقدم، الحزب الديمقراطي.

وأضاف كيليتشدارأوغلو زعيم المعارضة التركية: “اجتماعنا التاسع اليوم جاء لبناء نظام تتوج فيه الدولة الراسخة الجذور والتجربة الجمهورية لجمهورية تركيا بالديمقراطية. لقد حان وقت الديمقراطية”.

عقب اجتماع قادة الأحزاب الستة صدر بيان جاء فيه: “نقترح نظاما جديدا يراعي مشاكل الماضي بدلا من النظام التعسفي والاستبدادي المطبق تحت مسمى نظام الحكم الرئاسي بتعديل 84 مادة من الدستور”.

وأشار القادة إلى أنه تم تقييم خارطة الطريق للانتقال إلى نظام برلماني معزز بالتفصيل، مضيفين: “من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات مجموعة صغيرة في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن، تم غض الطرف عن مظالم أمتنا من خلال الحكومة، بل إنها أصبحت السياسة الأساسية للحكومة التي يجب على المرء أن يعتاد عليها”.

وأكد البيان أن لجنة للإصلاحات الدستورية والقانونية، التي أعدت اقتراح التعديل الدستوري، تواصل استعداداتها لقواعد الإجراءات البرلمانية وقانون الأخلاقيات السياسية وفقًا لاقتراح التعديل الدستوري المتعلق بالنظام البرلماني المعزز.

كما شدد القادة في بيانهم على أنهم أنهوا معظم استعداداتهم من خلال تقييم خارطة الطريق للانتقال إلى نظام برلماني معزز بالتفصيل.