أنقرة (زمان التركية) – كررت جوليان سميث المندوبة الأمريكية الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، دعوة تركيا إلى وقف التصعيد في شمال سوريا، حتى لا تتأثر الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي بشكل سلبي.

عقدت سميث مؤتمرًا صحفيًّا في بوخارست عاصمة رومانيا، حيث ذهبت لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.

وخلال المؤتمر، كررت سميث، دعوة واشنطن خفض التوتر، مشيرة إلى أنهم يتفهمون مخاوف تركيا، لكنهم لا يريدون أن يتأثر القتال ضد داعش بشكل سلبي.

تشن تركيا غارات جوية على شرق وشمال سوريا، ضد القوات الكردية في المنطقة، وسبق أن لوحت بهجوم بري.

وخلال ردها على سؤال “هل تعتبر تركيا حليفًا موثوقًا به في حلف النتو؟ وهل أدت بعض تحركاتها إلى كسر أو تقويض ثقة الولايات المتحدة بأنقرة كحليف في الناتو؟”، قالت سميث: “تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي. نحن ممتنون لما قدمته لأوكرانيا في مختلف المجالات”.

ووصفت سميث دور تركيا في الاتفاقية التي سمحت بنقل أطنان من الحبوب المتروكة في الموانئ الأوكرانية بسبب الاحتلال الروسي بأنه “لا غنى عنه”.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: “لقد قدمت تركيا أيضًا قدرًا لا يمكن إنكاره من الدعم الإنساني والاقتصادي والأمني ​​للشعب الأوكراني. هذا أيضًا مهم جدًا. لقد تحدثنا مرات عديدة في هذا الصدد. وأعربنا عن امتناننا”.

وفي سياق منفصل، تحدثت سميث عن مفاوضات تركيا مع السويد وفنلندا من أجل انضمامهم للناتو، فقالت: “نعتقد أن كل من فنلندا والسويد ستصبحان عضوين كاملين في الناتو في المستقبل غير البعيد. سنترك استمرار الحوار لـ تركيا وفنلندا والسويد“.