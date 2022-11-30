أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا اعتقال شابين من مواليد مقديشو، ويحملان الجنسية الفنلندية.

قرار الاعتقال الذي أعلنته مديرية أمن أنقرة جاء على خلفية نشر الشابين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيه وهما يمزقان عملة ورقية من فئة الليرة التركية.

وفي بيان حول الواقعة أوضحت مديرية أمن أنقرة أن التحريات كشفت أن الشابين الفنلنديين، دخلَا إلى تركيا بالطرق القانونية في السابع والعشرين من الشهر الجاري، في إطار برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي.

وأضافت المديرية أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على الشابين، وبدأت الإجراءات القانونية بحقهما.

وشهد شهر أكتوبر الماضي حادثين مشابهين، إذا أحرق أحد الأشخاص الليرة التركية، فيما ألقت شابة الليرة في المرحاض، الأمر الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت السلطات إليهما تهمة “إهانة الليرة”.