أنقرة (زمان التركية) – ازدادت النفقات الثقافية في تركيا خلال عام 2021، بنسبة 31.8٪ مقارنة بالعام السابق لتبلغ 79 مليار 530 مليون 334 ألف ليرة.

وفق بيانات معهد الإحصاء التركي حول الاقتصاد الثقافي والتوظيف الثقافي لعام 2021، ارتفعت النفقات الثقافية بنسبة 31.8٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 79 مليارًا و 530 مليونًا و 334 ألف ليرة.

كانت نسبة الإنفاق الثقافي إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.1٪ في عام 2021.

وبلغت حصة الإنفاق الحكومي العام من إجمالي الإنفاق الثقافي 52.4 في المائة.

وزادت نفقات الثقافة ضمن الإنفاق الحكومي العام بنسبة 25.1 في المائة مقارنة بالعام السابق وبلغت 41 ملياراً و 698 مليوناً و 592 ألف ليرة.

وكانت 72.2٪ من النفقات من ميزانية الدولة المركزية. وكانت أعلى حصة في الإنفاق الثقافي للحكومة العامة في مجال العمارة بنسبة 17.8 في المائة.

وبالنظر إلى توزيع إجمالي الإنفاق الثقافي للأسر في العام الماضي، لوحظ أن نفقات التلفزيون والمعدات بلغت 20.5 في المائة، والرسوم المدفوعة لخدمات البث التلفزيوني الكبلي / الخاص 15.7 في المائة ومعدات معالجة البيانات 15.5 في المائة.

كما ارتفعت قيمة الأعمال التجارية للمنشآت العاملة في القطاعات الثقافية بنسبة 61.4 في المائة مقارنة بعام 2020 وبلغت 145 مليار و 186 مليون و 559 ألف ليرة العام الماضي، في حين زادت القيمة المضافة مع تكلفة العامل بنسبة 64.1 في المائة وسجلت 27 مليار 846 مليون 992. ألف ليرة.

وزادت صادرات السلع الثقافية بنسبة 110.6 في المائة في الفترة المذكورة وارتفعت إلى 87 ملياراً و 36 مليوناً و 925 ألف ليرة.

كما وزادت واردات السلع الثقافية بنسبة 29.8٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37 ملياراً و 817 مليوناً و 263 ألف ليرة.

وفي حين أن حصة صادرات السلع الثقافية من إجمالي صادرات السلع كانت 4.3 في المائة في عام 2021، بلغت حصة واردات السلع الثقافية من إجمالي واردات السلع 1.6 في المائة.

وزادت العمالة الثقافية بنسبة 8.4٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020 وبلغت 642 ألف شخص. كان 63.1 في المائة من العاملين في المجال الثقافي في الفئة العمرية 30-54، و 28.8 في المائة في الفئة العمرية 15-29، و 7.9 في المائة في الفئة العمرية 55 وما فوق.

و40.2 في المائة من العاملين في المجال الثقافي كانوا من خريجي التعليم العالي، وكان 36.4 في المائة من أقل من التعليم الثانوي، و 23.4 في المائة من خريجي المدارس الثانوية أو ما يعادلها من المدارس المهنية.