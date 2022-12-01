أنقرة (زمان التركية) – أحدثت تخفيضات وعروض”الجمعة البيضاء” في تركيا حمى تسوق، في ظل التضخم النقدي المرتفع الذي تشهده البلاد.

موقع التجارة الإلكترونية Hepsiburada، الذي يعد أحد أضخم منصات التسوق الرقمي بالبلاد، كشف عن إحصاءات المبيعات التي سجلها بمناسبة “الجمعة البيضاء”.

وعكست الإحصاءات تضاعف الطلبيات التي تلقاها الموقع خلال الفترة بين الأول والثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بنحو 1.7 مستوياتها الطبيعية ليسجل بهذا أعلى مبيعات على الصعيد الشهري.

وخلال تلك الفترة شهد الموقع 207 ألف حملة تسويقية مختلفة، كما بلغ إجمالي المبيعات نحو 30 مليون سلعة ليصل إجمالي ما تم توفيره خلال تلك الحملات التسويقية إلى 907 مليون ليرة.

ووجد الأتراك فرصة في عروض التخفيضات لتأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار أقل، في ظل تجاوز التضخم النقدي في البلاد حاجز 85 بالمئة، حيث ترتفع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية للمواطن.

وحظيت منتجات الاستهلاك الأساسي والمأكل والملبس والصحة والجمال والأواني الزجاجية ومستحضرات التجميل بالاهتمام الأكبر، بينما تصدرت منظفات الغسيل وورق التواليت والحفاضات والشاي ومنشفات التنظيف الرطبة والمنشفات الورقية قائمة أكثر المنتجات مبيعة.

وبلغت مبيعات الملابس خلال تلك الفترة ثلاث أضعاف متوسطها الشهري.

وفي فئة الإلكترونيات تصدرت أجهزة الحاسوب والشاشات ومجموعة لوحة المفاتيح والفأرة المبيعات وكانت السماعات ومعدات الشحن وحامل الهاتف المحمول الأكثر اختيارًا.

وتصدر أيفون 11 وأيفون 13 وشاومي ريدمي نوت 11 برو مبيعات الهواتف المحمولة.

وفيما يخص مستحضرات التجميل تصدرت منتجات العناية بالبشرة قائمة المبيعات تلتها منتجات العناية بأسفل العين والجسد.

وتصدر كريم مكافحة الشيخوخة قائمة أكثر المنتجات مبيعًا.

وفي فئة معدات المنزل الخفيفة واصلتا لقلاية الهوائية تصدر قائمة المبيعات بواقع 50 ألف وحدة.

وحظيت أيضًا المكنسة الكهربائية والمكنسة الذكية وماكينة صنع القهوة التركية باهتمام كبير.