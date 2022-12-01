القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت جامعة الدول العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط الأمين، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلى.

يأتي ذلك بعد لقاء أجراه رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح مع أمين عام جامعة الدول العربية، هذا الأسبوع، ودعوته المبعوث الأممي للتحرك من أجل استكمال جهود إتمام القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في البلاد.

وصرح جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، أن المبعوث “باتيلى” استعرض الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمى، سعياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابى بناءً على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الليبية.

أوضح رشدي أن الأمين العام أكد من جانبه على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممى، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبى-ليبى، كما ناشد لأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعى حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.