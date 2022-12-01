أنقرة (زمان التركية) – توفي ضابط الشرطة التركي السابق، حسن أونال، الذي فصل تعسفيًّا من عمله، واضطر للعمل في وظيفة ساعٍ بدراجته النارية، في حادث مروري في أنقرة.

وقع الحادث على طريق أياس بمنطقة سينجان بأنقرة، حيث انسكب ثفل السمسم من شاحنة قلابة تحمل رقم لوحة الترخيص 06 AZ 5751.

حسن أونال (31 عامًا)، الذي يعمل في توصيل الطلبات لكسب قوت يومه، لم يلاحظ تسرب ثفل السمسم على الطريق، حيق فقد السيطرة واصطدمت دراجته بالحواجز، بينما وواصل سائق الشاحنة طريقه.

وبناءً على إخطار من شاهدوا الحادث، تم إرسال الدرك والفرق الطبية إلى المنطقة، لكن حسن أونال كان قد توفي.

ونجا بعض السائقين من الحادث، فيما ألقت فرق الدرك القبض على سائق الشاحنة على بعد 5 كيلومترات من مكان الحادث، بعد انسكاب ثفل السمسم على الطريق.

وعلم أن زوجة أونال المتزوج حديثًا حامل في شهرها الثالث.

وفق بيانات/ تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عام في تركيا بشكل تعسفي عقب محاولة انقلاب عام 2016، بدعوى ارتباطهم بمحاولة الانقلاب.