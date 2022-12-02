أنقرة (زمان التركية) – تحطمت طائرة تدريب بالقرب من محطة توليد الطاقة الكهربية بالغاز الطبيعي “أوفا أكتشا” في منطقة عثمان جازي المركزية في مدينة بورصة التركية.

وتحطمت طائرة التدريب، التي أقلعت من مطار يونوسلى فى حوالى الساعة 15.40، مما أسفر عن مصرع الطيار ومساعده.

وتم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء إلى مكان الحادث.

وقال حاكم بورصة، يعقوب كانبولات، في أول بيان له: “لقي شخصان مصرعهما نتيجة تحطم طائرة ذات محرك واحد في منطقة عثمان غازي”.

وصرح عمدة بلدية المدينة ألينور أكتاش أن طائرة التدريب أقلعت من ساكاريا باموكوفا ولم تكن هناك معلومات واضحة عن الوجهة.

وقال أكتاش “لسوء الحظ، تحطمت طائرة التدريب بالقرب من محطة توليد الكهرباء. فقد شخصان حياتهم. كانت مدينة بورصة ضبابية وممطرة. ووصلت فرق الاطفاء التابعة لنا الى مكان الحادث في وقت قصير جدا بعد البلاغ”.

وأعلن أكتاش أن السبب الدقيق لتحطم الطائرة سيتضح بعد التحقيق والبحث.