أنقرة (زمان التركية) – بعد تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية، تحولت الأنظار إلى إعلان تأسيس التحالف الرابع في تركيا، الذي انطلق نشاطه التأسيسي منذ فترة طويلة.

كشف زعيم حزب العدالة، فاجيت أوز، أن تحالفا جديدا في تركيا يضم 4 أحزاب، سيظهر قريبا.

وبحسب فاجيت أوز، فإنه بعد مشاورات طويلة، قرر حزب الوطن وحزب النصر والحزب اليميني وحزب العدالة التحالف معًا.

حول التحالف الجديد، قال رئيس حزب العدالة ، فاجيت أوز، إن قادة الأحزاب السياسية الأربعة سيظهرون أمام الصحافة جنبًا إلى جنب في الأسابيع المقبلة، وسيدلون ببيان تأسيس التحالف.

وأوضح أوز أنهم عقدوا اجتماعاتهم يوم الأربعاء في نطاق أعمال التحالف، وأنهم سيعقدون اجتماعهم الأخير في فترة قريبة جدًا، بعد اختيار اسم التحالف وبرنامجه.

وأشار أوز إلى أنه بخلاف حزب الوطن، وحزب النصر، وحزب اليميني، وحزب العدالة، لا يوجد أي حزب سياسي آخر منخرط في التحالف، لكن العديد من الأطراف تدعمهم.

وأكد أوز أن العمل على اسم التحالف مستمر وسيتحدد هذا الأسبوع المقبل.

وتابع أوز: “سيكون التحالف متوافقا مع قوانين تأسيس تركيا وفلسفة حرب الاستقلال وأتاتورك والجمهورية. أعتقد أن هذا هو أكبر عيب في تركيا. ما يهم تحالفنا هو ضميرنا الوطني، تكويننا المحلي والوطني. نحن لا نتبنى أي أفكار تتعارض مع فلسفة تأسيس تركيا. أي شخص سيكون معنا يجب أن يقف جنبًا إلى جنب مع أتاتورك. لا يمكن أن يكون معارضو أتاتورك ومعارضو العلمانية معنا”.

وذكر أوز أن هدفهم هو إعادة تركيا إلى قوانين تأسيس تركيا، ورفع العلم من حيث سقط، تمامًا كما تأسست الجمهورية، دون المساس بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية والخط الوطني.