أنقرة (زمان التركية) – هنأ وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو،

دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ51، وأثنى على النهضة الاقتصادية والتكنولوجية، والدور السياسي للإمارات على مستى العالم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه صويلو في حفل أقيم في فندق بالعاصمة أنقرة.

وقال صويلو: “آمل أن نظهر صعود الشرق معًا للعالم أجمع. سيكون صعودنا باسم الأخوة والصداقة. سيكون باسم إخبارنا بأوامر الإسلام للعالم أجمع. إن الذكرى المئوية لتركيا في عام 2023 ستكون الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح صويلو أنه شهد الإثارة باليوم الوطني للإمارات، حيث كان هناك قبل 3 أيام، ورأى كيف تم تزيين المدن.

وأضاف صويلو مشيدا بنهضة الإمارات: “بدأت قصة قوية منذ 51 عامًا. هذه القصة ليست مجرد قصة اقتصادية. إنها قصة مهمة عن كيف أصبحت -الإمارات- قوة سياسية وتكنولوجية وكيف أصبحت واحدة من الجهات الفاعلة في العالم”.

لفت صويلو إلى أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان طرح خطاً لمواصلة التنمية الاقتصادية والسلطة السياسية والتطور التكنولوجي.

وتابع الوزير التركي في إشارة إلى الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين: “إن الخطوة التي اتخذوها مع رئيسنا رجب طيب أردوغان نهاية عام 2021، ثم الخطوات التي اتخذت في الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2022، واللقاءات التي بدأت من هناك، أعطت قوة كبيرة لمنطقتنا”.

وأشار صويلو إلى أنه خلال الزيارة الإخيرة، قرر البلدين إقامة “حوار أمني استراتيجي مشترك” بين وزارتي الداخلية، مذكرا أنهم اتخذوا العديد من الخطوات المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة.

أصلحت تركيا العام الماضي علاقتها مع دولة الإمارات بعد سنوات من التوتر، واتهام أبو ظبي بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.