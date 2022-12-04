أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، موقف الجيل “Z” من الأحزاب السياسية في تركيا، مع بقاء سبعة أشهر على عقد الانتخابات.

مؤسسة ORC للدراسات، أجرت استطلاع الرأي المشار إليه في الفترة بين 27 و30 نوفمبر/تشرين الثاني في 42 ولاية تركية بمشاركة 2730 من ناخبي الجيل زد.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.

وجاءت نتائج استطلاع الرأي على النحو التالي:

– لم يقرروا موقفهم الانتخابي بعد: 19.5 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري: 19.1 في المئة

– حزب الخير: 16.5 في المئة

– حزب العدالة والتنمية: 13.5 في المئة

– حزب الحركة القومية: 7 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 5.5 في المئة

– حزب التغيير التركي: 4.2 في المئة

– حزب الانتصار: 4 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقدم: 3.1 في المئة

– حزب المستقبل: 2.2 في المئة

– حزب تركيا المستقلة: 1.8 في المئة

– حزب الرفاه من الجديد:1.6 في المئة

– أحزاب أخرى: 2 في المئة.