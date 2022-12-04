أنقرة (زمان التركية) – سلمت السلطات السويدية، تركيا، اللاجئ الكردي محمود تات، في أول استجابة لطلب أنقرة بشأن تسليم المطلوبين.

واعتقلت الشرطة السويدية تات منذ فترة، واقتيد إلى مركز الاعتقال في مولندال، وأعلن مؤخرًا عن ترحيله إلى تركيا بطائرة خصة.

هبطت في مطار إسطنبول مساء أمس السبت، الطائرة التي نقلت محمود تات من العاصمة ستوكهولم، ثم سلم إلى الشرطة وتم نقله إلى قسم شرطة مطار إسطنبول.

ومن المتوقع أن يُنقل محمود تات، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات و 10 أشهر بتهمة العضوية في حزب العمال الكردستاني، إلى النيابة في وقت لاحق.

في مقابل الموافقة على عضوية حلف الناتو، طلبت تركيا من السويد تسليم العديد من الأتراك المقيمين على أراضيها.

من ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية دولية السويد برفض طلبات التسليم بحجة عدم وجود استقلال قضائي في تركيا.

يذكر أن تات تقدم بطلب للحصول على اللجوء في السويد في عام 2015 بسبب حكم السجن الصادر بحقه، لكنه تلقى الرفض.

عرقلت تركيا في البداية طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بذريعة دعمهما للتنظيمات الإرهابية، لكن البلدين وقعا مع أنقرة مذكرة تفاهم لقبول الطلبات التركية، والتي بموجبها أعلنت أنقرة أنها لن تعترض على انضمامهما للحلف. تتهم أنقرة السويد وفنلندا بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصنفهم على لائحة الإرهاب.