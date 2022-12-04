أنقرة (زمان التركية) – قال أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، إن رئيس الحزب كمال كيليتشدارأوغلو، وعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قد تناولا العشاء سويا، نافيًا وجود خلاف بينهما.

الحديث عن لقاء إمام أوغلو وكيليتشدارأوغلو، جاء بعد تداول صور تظهر أن كيليتشدار أوغلو وإمام أوغلو لم يتصافحا خلال الإعلان عن وثيقة الرؤية الاقتصادية لحزب الشعب الجمهوري بعنوان “الدعوة إلى القرن الثاني”.

أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، قال تعليقا على ما يشاع بشأن وجود خلاف بين زعيم المعارضة وعمدة إسطنبول: “التقى رئيسنا وأكرم في مأدبة عشاء بعد الحدث”.

وأضاف: “شخصان لا يتصافحان يفعلان ذلك؟ هذا الادعاء ليس له أي هدف سوى تقويض أهمية الرسائل المعطاة في الحدث”.

يذكر أنه في خلال الإعلان عن رؤية الحزب، تعهد كيليتشدار أوغلو، بجلب استثمارات مباشرة بقيمة 100 مليار دولار إذا تم انتخابه ليتولى السلطة في تركيا من خلال الانتخابات المقرر عقدها في يونيو من العام المقبل.

وأضاف أن حكومته ستوفر 75 مليار دولار إضافية في السنوات الثلاث الأولى، من صناديق المعاشات وصناديق الثروة في الخارج من بين مصادر أخرى.

يذكر أن كلا من أكرم إمام أوغلو وكمال كليتشدار أوغلوا من الأسماء المطروحة، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.