أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب السعادة، تمال كارامولا أوغلو، إنه سيقاضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمام الله تعالى في يوم الحساب.

كارامولا أوغلو قال في مقابلة مع موقع “ديكان” التركي، إن الجميع سيحاسب غدًا أمام الله سبحانه وتعالى، وحينها سيقاضي أردوغان، مشيرًا إلى أنه لا يعرف كيف سيدافع أردوغان عن نفسه أمام الله.

وأضاف زعيم حزب السعادة: “العدل هو أساس الملك، وهذه ليست مجرد كلمة نقولها. إذا انحرفت عن العدالة وألقيت باللوم على الآخرين لعدم وجودهم معك، فلن تستطيع مواجهة حسابك”.

وأشار كارامولا أوغلو إلى أن أردوغان اتهمه بالخيانة في انتخابات بلدية إسطنبول، وقال له سننتصر بدونك، ولكن عندما أعيدت انتخابات البلدية مرة أخرى خسروا أيضًا، وأصيبوا بالصدمة عندما كان الفارق 800 ألف صوت.

وذكر كارامولا أوغلو أنه منخرط مع أردوغان في السياسة منذ 20 عامًا، ولكنه لم يعتقد أبدًا أن أردوغان يمكن أن يصل إلى هذه النقطة، فأردوغان يغير أفكاره ومبادئه حسب المكان الذي يوجد به.