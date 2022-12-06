أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، تأييد بلاده حل المشاكل الحالية مع أرمينيا وتوقيع اتفاقية سلام.

وزير الخارجية جيهون بيراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقدا في موسكو، مؤتمرًا صحفيًّا عقب اجتماعهما.

خلال المؤتمر، قال الوزير الأذري إنه يمكنهم إجراء جولة جديدة من المفاوضات بحلول نهاية العام وأنهم يؤيدون توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا.

ومع ذلك، أوضح بيراموف أن أرمينيا لا تمتثل للاتفاقيات الثلاثية بشأن كاراباخ، حيث لم يتم سحب المليشيات الأرمينية من أراضي كاراباخحتى الآن، ولا تزال قضية الألغام قضية حساسة لأذربيجان.

وفي إشارة إلى أن ممر لاتشين لا تستخدمه أرمينيا لأغراض إنسانية، أضاف بيراموف: “لقد تأخرت عملية فتح ممرات الاتصالات والمواصلات بين الحدود الغربية لأذربيجان ومنطقة ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وذكر الوزير بيراموف بقضية اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، قائلًا: “سبق أن أعدت أذربيجان مسودة اتفاقية تتماشى مع خمسة مبادئ أساسية وقدمتها إلى أرمينيا. تبع ذلك جولتان من المفاوضات. قدمنا ​​الحزمة الثالثة من وجهات النظر حول اتفاق السلام إلى الجانب الأرميني. نعتقد أنه من الممكن إجراء الجولة الثالثة من المفاوضات حول مشروع اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان بحلول نهاية العام. يعتبر إعلان ألماتي وميثاق الأمم المتحدة أساسًا جيدًا للمضي قدمًا في هذا الصدد. على هذا الأساس، يمكن تحسين العلاقات”.

كما أكد وزير الخارجية الروسي لافروف على أهمية تنفيذ الاتفاقيات بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.