أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجري في 7 ولايات تركية، تفضيلات الشباب بشأن العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

أجرى اتحاد الأندية الشبابية التركي استطلاع الرأي بمشاركة 1700 شاب في الفئة العمرية بين 18 و30 عامًا.

وأوضح 57 في المئة من المشاركين أنهم يرغبون في شغل وظيفة بالقطاع الحكومي، بينما اختار 34 في المئة من المشاركين القطاع الخاص. وأفاد 9 في المئة من المشاركين أنه لا فارق بين القطاعين.

وتضمن الاستطلاع أيضًا سؤال المشاركين عن الأولوية التي يبحثون عنها أثناء تقديمهم بطلبات إلى المؤسسات التي يرغبون في العمل بها.

وكانت أولويات الشباب بالنسبة للعمل: 38 في المئة الراتب، بينما اختار 21 في المئة من المنصب المهني و13 في المئة من الحقوق المهنية و11 في المئة من اختار المشاركين التدريب وإمكانات التطور و8 في المئة من المشاركين اختاروا العلامة التجارية للشركة.

يذكر أنه وفق إحصائيات شهر سبتمبر 2022، سجل عدد العاطلين عن العمل في تركيا 3 ملايين و482 ألف شخص، وارتفع بذلك معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 10.1 في المائة.