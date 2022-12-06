أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 22 شخصًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، في 8 ولايات.

بأمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في 28 عنوانًا في ولايات أنقرة وإسطنبول، كوجالي، قونية، كيركالي، باليكسير، موغلا، أفيون قره حصار.

وخلال المداهمات، تم اعتقال 22 شخصًا من بين 24 شخصًا، بمن فيهم مدرسون وأطباء مناوبون، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء محاولة انقلاب يوليو 2016، فيما تنفي الحركة.

يذكر أنه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق، بحجة مكافحة حركة الخدمة التي تزعم تدبيرها لمحاولة الانقلاب.

واستغلت السلطات التركية الانقلاب، وفصلت عشرات الآلاف من الموظفين العموميين تعسفيًّا، من القضاء والشرطة والجيش بجانب المعلمين.

تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي تعسفيًا، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًّا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.