أنقرة (زمان التركية) – شهدت السويد هجومًا إلكترونيًّا، نفذته مجموعة القرصنة Anonymous، ردا على تسليم اللاجئ الكردي محمود تات إلى تركيا.

وأغلقت أنونيموس إحدى أكبر مجموعات القرصنة في العالم، الموقع الرسمي للحكومة السويدية (sweden.gov.se) ووكالة الأنباء الرسمية (tt.se).

وأصدر Ananymous، بيانًا على تويتر، جاء فيه: “إذا واصلت الحكومة السويدية تسليم السجناء السياسيين للأنظمة الفاشية، فلن نوقف الأنظمة فحسب، بل سنقوم بتدميرها!”.

يذكر أنه تم تسليم اللاجئ الكردي محمود تات، الذي حُكم عليه بالسجن 6 سنوات و 10 أشهر بتهمة “الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني” إلى تركيا يوم الجمعة الماضية.

واعتقل تات من قبل الشرطة في 22 نوفمبر / تشرين الثاني في السويد، وتم ترحيله إلى تركيا في 2 ديسمبر وأدين بعد ذلك بيوم.

و أثنى وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، على قرار السويد تسليم “محمود تات” بطلب من أنقرة.

بوزداغ قال خلال بث مباشر على قناة “تي أر تي خبر” التركية إن “الحكومة السويدية أرسلت إرهابيًّا من حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، وهذه تعد بداية جيدة من حيث إظهار الصدق وحسن النية”.