أنقرة (زمان التركية) – أثنى وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، على قرار السويد تسليم “محمود تات” الأسبوع الماضي بطلب من تركيا.

بوزداغ قال خلال بث مباشر على قناة “تي أر تي خبر” التركية إن “الحكومة السويدية أرسلت إرهابيًّا من حزب العمال الكردستاني إلى تركيا، وهذه تعد بداية جيدة من حيث إظهار الصدق وحسن النية”.

وأشار بوزداغ إلى أن تركيا تتوقع خطوات إضافية من ستوكهولم قبل الموافقة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف بوزداغ: “تماشيًا مع الاتفاقية الثلاثية مع السويد وفنلندا، يجب رفع جميع أشكال الحظر (على الأسلحة) المفروضة على تركيا، كما يجب تغيير تشريعات مكافحة الإرهاب، كما يجب تغيير تشريعات مكافحة الإرهاب. يجب تلبية المطالب، وتسليم كل الإرهابيين، ولا ينبغي حصر كل هذه الشروط في تسليم المجرمين”.

يذكر أنه يوم الجمعة الماضية، رحلت السويد محمود تات، الذي حُكم عليه في تركيا بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”.

في مقابل الموافقة على عضوية حلف الناتو، طلبت تركيا من السويد تسليم العديد من الأتراك المقيمين على أراضيها.

من ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية دولية السويد برفض طلبات التسليم بحجة عدم وجود استقلال قضائي في تركيا.

يذكر أن تات تقدم بطلب للحصول على اللجوء في السويد في عام 2015 بسبب حكم السجن الصادر بحقه، لكنه تلقى الرفض.

عرقلت تركيا في البداية طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بذريعة دعمهما للتنظيمات الإرهابية، لكن البلدين وقعا مع أنقرة مذكرة تفاهم لقبول الطلبات التركية، والتي بموجبها أعلنت أنقرة أنها لن تعترض على انضمامهما للحلف. تتهم أنقرة السويد وفنلندا بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصنفهم على لائحة الإرهاب.