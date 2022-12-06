أنقرة (زمان التركية) – بلغ عدد الأتراك الذين هاجروا إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 8600 شخصًا.

ذلك وفقًا لبيانات فرونتكس، المؤسسة المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

يفر العديد من الأتراك من بلدهم هربًا من الملاحقات الأمنية المتزايدة منذ محاولة انقلاب عام 2016، حيث تعرض الآلاف للفصل التعسفي من العمل والاعتقال بزعم مشاركتهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وبلغ عدد المواطنين الأتراك الذين تم ضبطهم أثناء عبور الحدود المكسيكية بشكل غير قانوني حتى نهاية أكتوبر 15 ألفًا.

وبلغ عدد المواطنين الأتراك الذين عبروا بشكل غير قانوني في أكتوبر وحده 1405.

ويعد المواطنين الأتراك هم ثالث أكبر مجموعة بين أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء السياسي في ألمانيا، منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أكتوبر.

وفي نفس الفترة، بلغ عدد المواطنين الأتراك الذين طلبوا اللجوء من جميع دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 20 ألف. هذا الرقم يساوي العام الماضي بأكمله.