أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن ضد أي عمل عسكري في شمال سوريا، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها .

وقال جون كيربي للصحفيين “لا نريد أن تقع عمليات عسكرية في شمال غرب سوريا تعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه الآن، ويعرض قواتنا وأفرادنا في سوريا للخطر أو يقوض مهامنا لمحاربة داعش”.

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تعترف أيضًا بحق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.

وأضاف: “نحن على دراية بالتهديد الذي يواجهه الشعب التركي، لكننا لا نعتقد أن فكرة القيام بعمليات عسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل طريقة للقضاء على هذا التهديد”.

يذكر أنه بعد الهجوم الإرهابي على بي أوغلو في إسطنبول، كثفت تركيا قصفها وعملياتها الجوية باتجاه شمال سوريا.

ووجه الرئيس أردوغان ومسؤولون حكوميون رسالة مفادها أن الجيش التركي يستعد لعملية برية.

وأوقفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملياتها المشتركة مع الولايات المتحدة بسبب القصف الجوي التركي، ثم أعلنت عن استئناف الدوريات المشتركة.