أنقرة (زمان التركية) – يستعد البنك المركزي التركي، لاستقبال وديعة سعودية بقيمة 5 مليار دولار، بعد توقيع اتفاق بهذا الشأن بين البلدين.

وزير المالية السعودي، عبد الله الجدعان، أعلن أن بلاده ستودع 5 مليار دولار بالمركزي التركي خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف قائلًا: “هناك تقدم كبير في العلاقات مع تركيا ونأمل في الحصول على فرص استثمارية بتركيا والدول الأخرى”.

وشهد احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي ارتفاعا، في ظل ارتفاع العجز الجاري والذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ذكر أن ما دفع إلى ارتفاع احتياطي تركيا من النقد الأجنبي هو تقديم العديد من الدول الصديقة الدعم اللازم.

وتعد المملكة العربية السعودية إحدى هذه الدولة، حيث أعلنت قبل أسبوعين بلوغ المفاوضات القائمة مع تركيا للحصول على وديعة بقيمة 5 مليار دولار مرحلتها النهائية.

كما تتفاوض تركيا مع قطر على وديعة بقيمة 10 مليار دولار.

ينعكس التقارب في العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، الذي بدأ عقب إحالة تركيا قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى الجهات القضائية السعودية، على الاقتصاد بشكل ملحوظ.