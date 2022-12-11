أنقرة (زمان التركية) – أقدمت قوات الأمن التركية على اعتقال سيدة تدعى “ديدام جولمز” بمدينة أنطاليا بعد اعترافها خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني بإنفاقها التبرعات المحصلة لطفلها المصاب بضمور العضلات الشوكي (SMA) لتلبية احتياجاتها الخاصة.

وتشير الادعاءات أن جولماز بدأت حملة جمع تبرعات غير مرخصة في مدينة أنطاليا لأجل علاج طفلها “مصطفى ياغيز جولمز” البالغ من العمر 4 سنوات والمصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وخلال تلك الفترة تم حبس والده “جوكهان جولمز” بتهمة الاحتيال، بينما نجحت يلماز في جمع 167 ألف دولار (3 مليون و100 ألف ليرة) بالحساب المصرفي الذي تم فتحه لأجل طفلها، غير أنه في الحادي والعشرين من يونية/ حزيران هذا العام رحل الطفل البالغ من العمر 4 سنوات عن عالمنا.

وعقب وفاة الطفل أثيرت اشاعات حول استخدام جولماز التبرعات المحصلة لأجل طفلها في تلبية احتياجاتها الخاصة، حيث أبلغت سيدة تدعى أيتن كسار برنامج تلفزيوني يحمل اسم “السعي خلف الحقيقة” أن جولماز لم تستخدم التبرعات في علاج طفلها بل لشراء سيارات فارهة وإنشاء معرض للسيارات ومحطة تنظيف سيارات.

وتضمنت الادعاءات أحاديث حول محاولة جولماز سحب أنبوب الاكسجين الموصول بطفلها في محاولة للتخلص منه.

وخلال مشاركتها في البرنامج التلفزيوني اعترفت “جولمز” بصحة كل الادعاءات المثارة ليقدم عناصر الأمن على اعتقالها أثناء البث المباشر.