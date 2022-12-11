أنقرة (زمان التركية) – تصدر سؤال “لماذا لست محبوبًا؟”، قائمة الأكثر بحثًا للأتراك على مؤشر البحث الشهير “جوجل” خلال العام 2022.

كما هو الحال في كل عام، شاركت Google أكثر الأشياء بحثا عنها هذا العام. من خلال إنشاء اتجاه بحث لكل بلد على حدة، قامت Google بنشر أكثر العبارات والأشخاص بحثًا في تركيا.

وحسب الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء تركيا، كانت الأسئلة الأكثر بحثا عنها في 2022 هي:

1 – لماذا لست محبوبًا؟

2 – لماذا أنا قبيحة جدا؟

3 – لماذا ولدت؟

4 – لماذا أنا مستبعدة؟

5 – لماذا أنا خاسر؟

6 – لماذا أبكي؟

7 – لماذا أنا هكذا؟

8 – لماذا أنا وحدي؟

9 – لماذا أنا على قيد الحياة؟

10 – لماذا أنا عانس؟

ومن ناحية أخرى، كانت الكلمات الأكثر بحثًا في تركيا هي: دولار / ليرة تركية، كم عدد أيام الإجازات، ÖBA (شبكة معلومات المعلم)، بيرجان، أوكرانيا، تطبيق توكي، غلطة سراي – برشلونة، الحد الأدنى للأجور، أحمد تساليك.