نيويورك تايمز: تركيا أصبحت أكثر اعتمادا على روسيا في الطاقة

أنقرة (زمان التركية) – تتعمق العلاقات بين تركيا وروسيا في مجال الطاقة أكثر مما سبق في ظل العقوبات العنيفة التي يفرضها الغرب على روسيا عقب الحرب الأوكرانية.

وكشف مقال تحليلي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن واردات تركيا من النفط الروسي الرخيص ارتفعت إلى 292 ألف برميل هذا العام بعدما كان يبلغ متوسطها اليوم خلال العام الماضي 113 ألف برميل.

وأشار التقرير إلى الأحاديث المثارة حول شراء تركيا للديزل من روسيا بسعر أقل من سعر السوق.

وأضاف التقرير أن الفحم يشهد أوضاعا مشابهة مفيدا أن المتوسط الشهري لواردات تركيا من الفحم الروسي بلغ 2.1 مليون طن منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي حظر فيه الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم من روسيا وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وكانت هذه النسبة تبلغ 630 ألف طن خلال الفترة عينها من العام الماضي.

من جانبه أفاد فيكتور كاتونا، المحلل في شركة بيانات الطاقة “كبلر”، أن تركيا أصبحت أكبر مشتري للفحم الروسي مشيرا إلى عودة صادرات روسيا من الفحم إلى ما كانت عليه قبل العقوبات الغربية بفضل كل من تركيا والصين.

وأضاف كاتونا أنه خلال الأشهر الستة الماضية بلغ المتوسط اليومي لواردات تركيا من النفط الروسي نحو 292 ألف برميل نفط خام.

وذكر المقال التحليلي أن النفط الروسي يتم معالجته في المصافي الموجودة داخل تركيا من ثم بيعه إلى الخارج ليحقق بهذا ربح مرتفع.

وكشف مركز دراسات الطاقة والهواء النظيف – ومركزه فنلندا- أن النفط الخام الروسي يتم تكريره بكميات كبيرة بمرور الوقت من ثم إرساله إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا التي عززت صادراتها من منتجات النفط المكرر.

وذكر “سيمون تاجليا بيترا” من معهد “بروغل” للدراسات في بروكسل أن بوتين يستغل رغبته في جعل تركيا مركز إقليمي للطاقة لإثارة توترات بين الحلفاء داخل الناتو قائلا: “كان هناك شكوك من نجاح الاستراتيجية. فلا مغزى اقتصادي في الوقت الراهن لفكرة إقامة مركز للطاقة داخل تركيا نظرا لإصرار أوروبا على إنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية خلال السنوات القادمة”.