أنقرة (زمان التركية) – أسرد نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خلال الدورة التشريعية الثلاثة والعشرين، خلوق أوزدلجه، أسباب الانهيار الذي تشهده تركيا منذ عام 2009 خلال مشاركته في برنامج على قناة بموقع يوتيوب.

وأوضح أوزدلجه أن تركيا تعاني اليوم من مشكلة بقاء مفيدا أن الأمر لا يتعلق بمشكلة البقاء التي يتحدث عنها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية.

وأضاف أوزدلجه أن الاقتصاد ومنظومة العدل في تركيا تزامن انهيارهما في الوقت نفسه قائلا: “تزامن انهيار الاقتصاد ومنظومة العدل جعل تركيا تواجه مخاطر عنيفة”.