تركيا.. إنفاق مليون ليرة على منتدى حضرته قرينة أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أنفقت الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية مليون و163 ألف ليرة على منتدى شاركت فيه 50 سيدة، بحضور أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي.

وانطلق منتدى “المسلمات الشابات” في الثالث عشر من الشهر الجاري، وشاركت قرينة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، وبناتها في حفل افتتاح المنتدى الذي أقيم في قصر فخر الدين، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى العشرين من الشهر نفسه.

ويحمل المنتدى عنوان “حلفاء المستقبل 2019”، ووفق البرنامج فإنه يهدف إلى تطوير أفق ورؤى للشابات الرائدات وتشكيل شبكة تضامنية في الوقت نفسه.

وحسب ما ذكرت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، شاركت 50 سيدة مسلمة من 37 دولة في المنتدى الذي يستمر لمدة سبعة أيام.

موقع (بيرجون) التركي ذكر أن المناقصة الضخمة شابها فساد، وتم إسنادها بالأمر المباشر إلى إحدى شركات القطاع الخاص.

وفازت شركة “جلوبال” للسياحة في يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بمناقصة إقامة فعالية المنتدى الريادي للمسلمات الشابات.

المنتدى حضره كل من نائب رئيس جمعية النساء والديمقراطية، ثرية أردوغان بيركتار، وإسراء ألبيراك بصفتها الرئيس المؤسس لمجلس التضامن مع المرأة بمنتدى التعاون الإسلامي.

في عام 2017 واجه المنتدى أيضا تهما بالفساد، ولكن ميزانيته أكنت أضخم حيث بلغت 2 مليون و494 ألف ليرة، وتم استناد المناقضة إلى وكالة أتاك للسياحة باعتبارها المشارك الوحيد في المناقصة.

يشار إلى أن تركيا تراجعت إلى المرتبة 78 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

–