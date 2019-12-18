علي باباجان يلتقي ممثلين عن الأكراد

إسطنبول (زمان التركية) – استقبل نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان عددا من المدافعين عن الحقوق الكردية في تركيا ما يوحي بسعيه لرسم خارطة طريق لحل الأزمة الكردية.

والتقى باباجان الذي يستعد لتدشين حزب سياسي جديد، ممثلي منصة المدافعين عن الحقوق المعروفين بأنهم “الأكراد المتدينون”، في مكتبه بالعاصمة أنقرة، لنحو ساعة و15 دقيقة، وتم خلال اللقاء مناقشة العناوين الرئيسة للأزمة الكردية.

المنصة نفسها كانت قد أجرت لقاءً من رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، من أجل تنظيم دورات للغة الكردية داخل مدينة إسطنبول.

ولمع نجم باباجان وبرز بإصلاحاته الاقتصادية خلال فترة توليه منصب وزارة الاقتصاد، قبل تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.

خلال اللقاء، ظهر بجانب باباجان، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية والذي كان يقدم استشارات تتعلق بالأزمة الكردية، إلهامي إيشيك.

إيشيك أوضح في حوار صحفي مع موقع “T24” الإخباري أن الأكراد يميلون بشكل كبير إلى حزب باباجان.

وأكد إيشيك أن باباجان سيستخدم عبارات أكثر وضوحًا وصرامة فيما يتعلق بالأزمة الكردية بعد إعلان تأسيس حزبه الجديد، قائلًا: “باباجان سيقرر المسار الذي سيتبعه فيما يتعلق بالأزمة الكردية، بالتشاور مع فريقه”.

وأوضح أن الوضع الشرعي الذي حصل عليه الأكراد أمام المجتمع الدولي سينعكس على السياسات التركية في المستقبل، قائلًا: “كل من يرون أنهم بدلاء لهذا النظام الحالي عليهم أن يكون لهم دور إيجابي في الأزمة الكردية”.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أعلن تأسيس حزبه الجديد، يوم الجمعة الماضي، وحمل اسم “المستقبل” فيما كان علي باباجان، قال إن حزبه الجديد سينطلق مطلع العام الجاري.

يذكر أن علي باباجان أعلن في 16 يوليو/ تموز الماضي، استقالته من عضويته التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، وتبعه رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي أعلن استقالته في سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية تحويله إلى اللجنة التأديبية.

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