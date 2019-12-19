تركيا.. شركة كهرباء مضطرة لدفع 35 مليون ليرة ديون

أنقرة (زمان التركية) – باتت شركة بومونتي لخدمات الكهرباء والاستشارات والإنشاء، في تركيا، مجبرة على دفع ديون ضخمة بنحو 35 مليون ليرة.

بعد أن خسرت الشركة التي يتم تداول أسهمها في بورصة إسطنبول القضية التي رفعتها ضد بنك التنمية.

وكانت شركة بومونتي، التي تضم مشروع محطة للطاقة الكهرومائية، تخوض معركة قانونية مع بنك التنمية منذ فترة. وعند الشروع في إجراءات تحصيل ديون بقيمة 18 مليون و488 ألف ليرة من الشركة، غير أن الشركة تقدمت بطعن ضد هذا الإجراء.

وعلى خلفية الطعن تم رفع دعوى قضائية بمحكمة أنقرة التجارية. وانتهت المعركة القانونية بفوز بنك التنمية بالقضية، حيث قضت المحكمة بسداد الشركة لمبلع 35 مليون ليرة.

هذا وتجدر الإشارة إلى امتلاك بيرام كيناي 90 في المئة من أسهم الشركة، في حين يتم تداول الأسهم المتبقية داخل بورصة إسطنبول.

هذا وتضم الشركة مشروع محطة الطاقة الكهرومائية الواقعة بمدينة أضيامان.

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