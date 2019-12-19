تليجراف: التخطيط للهجوم على إسرائيل يتم في تركيا

واشنطن (زمان التركية) – زعمت صحيفة (ديلي تيليجراف) البريطانية، أن تركيا تسمح لعناصر مسلحة رفيعة المستوى من حركة حماس، باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات على إسرائيل.

ادعاءات الصحيفة الإنجليزية، جاءت بعد استضافة الرئيس التركي رجب أردوغان، رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مسؤولين من جهاز الاستخبارات التركية يتواصلون مع مسلحين تابعين للحركة داخل إسطنبول.

ديلي تيليجراف زعمت أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس بلدية القدس نير بركات، تم التخطيط لها داخل مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن تركيا انتهكت اتفاقية منع استخدام الأراضي من قبل التنظيمات الإرهابية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015، من خلال السماح لعناصر تابعة لحركة حماس بالتخطيط لهجمات على إسرائيل، على حد قولها.

وأوضحت أن الأمر تسبب في أزمة بين تركيا وإسرائيل، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت: “نحن قلقين للغاية من سماح تركيا للإرهابيين التابعين لحركة حماس باستخدام أراضيها في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين الإسرائيليين”.

مسؤول تركي رفض الكشف عن أسمه، نفى ادعاءات الصحيفة، قائلًا: “حركة حماس ليست إرهابية، وإنما حزب سياسي فلسطيني له شرعيته”.

الجريدة أوضحت أن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أيضًا نفى صحة الادعاءات، قائلًا: “عمليات المقاومة التي تشنها حماس لا تتم إلا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال”، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، والغرض منها الإضرار بالعلاقات السياسية بين حماس وتركيا، على حد قوله.

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