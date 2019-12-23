أردوغان يعرض “السيارة التركية” الجمعة المقبل.. متى يبدأ الإنتاج؟

برلين (زمان التركية)ــ منذ أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان قبل ثلاث سنوات عن مشروع السيارة التركية محلية الصنع ضمن جملة المشاريع القومية التي أطلقها عقب انقلاب 2016، لا تظهر أي معلومات واقعية تشير إلى البدء الفعلي في إنتاج السيارة الوطنية التركية.

الرئيس أردوغان، قال يوم الجمعة الماضي عقب وصوله من قمة كوالالمبور إن موعد عرض السيارة التركية المحلية الصنع، سيكون “الجمعة المقبل” أي في 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويقتصر الأمر على مجرد عرض تصميم للسيارة الوطنية التركية، أي أنه حتى الآن لم يتضح متى يبدأ إنتاج هذه السيارة التي طرحت فكرة إنتاجها عام 2015 في إطار تقليل الاعتماد على الغرب، وعرض الإعلام بالفعل العديد من نسخ التصاميم المقترحة.

وكان أردوغان صادق في نوفمبر/ تسرين الثاني2017 على تكوين تحالف يضم خمس شركات محلية تشترك في صناعة سيارة تركية، والشركات هي (الأناضول، كراج القابضة، توركسيل، زورلو القابضة، وبي إم سي).

لكن شركة “كراج القابضة” أعلنت رسميًا في سبتمبر/ أيلول الماضي الانسحاب من تحالف “المبادرة الخماسية” لإنتاج سيارات اقتصادية محلية الصنع في تركيا.

وقبل سنوات من الإعلان رسميًا عن وضع حجر الأساس للمشروع، تتحدث صحف تركية موالية للرئيس أردوغان عن قرب ظهور السيارة التركية الاقتصادية.

حساب “نبض تركيا” المتابع للشأن التركي، نشر تغريدة عبر تويتر رصد خلالها إحدى أشهر الصحف التي روجت للمشروع الذي يبدو وهميا حتى الآن، وقال “صحيفة يني شفق “الإسلاموية” نشرت 71 خبرًا منذ أغسطس 2010 زاعمة فيه أن “السيارة التركية محلية الصنع” تنطلق قريبًا !!”

هكذا يمارس إعلام #أردوغان التنويم المغناطيسي الجماعي على أنصاره صحيفة يني شفق "الإسلاموية" نشرت 71 خبرًا منذ أغسطس 2010 زاعمة فيه أن "السيارة التركية محلية الصنع" تنطلق قريبًا !! pic.twitter.com/uuq0SMjubg — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) December 23, 2019

ومن جملة المشاريع القومية التركية، تزعم حكومة الرئيس أردوغان أيضا أنها بصدد تصنيع دبابة محلية الصنع، ستطلق عليها اسم “ألتاي – Altay“، إلا أنه تبين أنها دبابة ألمانية برأس مال ماليزي-قطري ومع ذلك يزعم أردوغان أنها محلية الصنع.

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