حصيلة قمع 2019: توقيف 82 صحفيًا وحظر 60 خبرًا في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – تضمن تقرير “انتهاكات الحقوق ضد وسائل الإعلام”، استعراضًا للتضيقات المفروضة على الصحفيين في تركيا خلال عام 2019، وأبرزها عقوبات السجن التي وقعت على العاملين في جريدة سوزجو.

الصحافي باريش ياركاداش قدم استعراضًا للتقرير وأكد أنه بنهاية عام 2019، وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا 150 صحافيا، وقد تم فصل نحو 170 آخرين من العمل لأسباب مختلفة خلال العام.

واعتبر ياركاداش الحكم على العاملين في جريدة “سوزجو” غير عادل، قائلًا: “ما علاقة هؤلاء الصحفيين بالتهمة الموجهة لهم بالانتماء لتنظيم منظمة فتح الله كولن؟ هؤلاء لقد قضوا حياتهم في سبيل هذه المنظمة”.

وسلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، قائلا: “تم اعتقال 4 صحفيين، وإلقاء القبض على 4 آخرين. تم عرض 38 على القضاء. صدرت أحكام بسجن 8 صحفيين لمدة 20 عاما و10 أشهر. وتم فرض حظر سفر على 3 صحافيين. ورفعت دعاوى قضائية ضد 4 صحافيين، كما تعرض صحافيان اثنان لاعتداء، وتعرض صحافي آخر للتهديد. كما تم حظر الإعلانات عن 3 صحف، من قبل هيئة الإعلان والصحافة. وتم حظر موقع إخباري بسبب خبر واحد. وتم حظر أحد الأعمال المسرحية. وتم التصديق على الحكم بسجن صحافي. وتم حظر نشر وتوزيع كتاب، وفرضت تعويضات على صحيفة واحدة بقيمة 15 ألف ليرة تركية”.

أما الجزء الثاني من التقرير فقد تطرق إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في تركيا خلال العام الجاري، قائلًا: “تم اعتقال 13 صحافيا، وتم توقيف 82 آخر. تم عرض 733 صحافيا على القضاء. تم الحكم على 76 صحافيا بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 249 سنة و11 شهرا و15 يومًا. تم رفع دعوى قضائية ضد 32 صحافيًا منفردًا، وبينما رفعت 14 دعوى قضائية على صحافي واحد. تم تغريم 42 صحافيا 217 ألفًا و520 ليرة تركية. تم التحقيق مع 22 صحافيا، وتعرض 18 صحافيا للاعتداء. تم حظر الوصول إلى 60 خبرًا صحافيًا. وتم تهديد 5 صحافيين. تم رفع دعوى قضائية ضد صحيفة واحدة. تم التحقيق مع 37 صحافاي. تم عرض 42 عاملًا في مطبعة على المحكمة. تم الحكم بالسجن 65 عامًا وشهرين في حق 11 عاملًا في مطابع”.

ومن أبرز الأحداث التي تشير إلى مدى قمع الصحفيين في تركيا، ما وقع في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أعيد حبس الكاتب التركي والمحرر الصحفي السابق، أحمد ألتان، بعدما تم إخلاء سبيله في الرابع من الشهر نفسه عقب قضائه ثلاث سنوات داخل السجن.

وقال تقرير المعهد الدولي للصحافة إن الصحفيين في تركيا يُسجنون ”نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام“، مشيرا إلى أن تركيا هي ”أكثر دولة سجنا للصحفيين (في العالم) بلا منازع“ على مدى نحو عشر سنوات.

وتقول أنقرة إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمن تركيا القومي باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد وإسلاميين ومنتمين لليسار المتطرف.

ويقول منتقدون إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة وهو اتهام تنفيه أنقرة.

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