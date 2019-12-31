هل تنقل واشنطن رؤوس نووية من تركيا إلى إيطاليا؟

أنقرة (زمان التركية) – نقل حزب الخضر في إيطاليا، إلى البرلمان تقريرًا صحفيًا زعم سعي واشنطن لنقل 50 رأسًا نوويًا من قاعدة حلف الناتو “إنجرليك” في جنوب تركيا إلى إيطاليا، وطالب الحزب بتوضيح مدى صحته، فيما ردت الحكومة الإيطالية على هذه المزاعم.

وطالب أمس الإثنين ممثل حركة الخضر في إيطاليا، أنجيلو بونالي، الحكومة الإيطالية بتوضيح أمر نقل 50 رأس نووي زعم الجنرال الأمريكي تشاك والد، الذي عمل في القيادة المركزية للقوات الأمريكية في أوروبا سابقًا أنها ستنقل من داخل تركيا إلى إيطاليا.

وقال تشاك والد في تصريحات صحفية إن صورايخ من طراز B61 سيتم نقلها من إنجرليك (جنوب تركيا) إلى قاعدة أفيانو (أقصى شمال شرق إيطاليا) ، بسبب التوتر الراهن بين الادارة الامريكية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميول الاخير بنحو متزايد تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما طالب بونالي الحكومة الإيطالية بالتعليق على ادعاءات وجود 30 رأسًا نوويًا في الوقت الحالي داخل قاعدة الناتو بمدينة أفيانو الواقعة في شمال شرق إيطاليا.

من جانبها نفت اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الايطالية نقل الولايات المتحدة الأمريكية لإسلحة نووية من قاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا إلى قاعدة أفيانو الايطالية.

وقالت وزارة الدفاع الايطالية في مذكرة تعليقًا على الاخبار المتعلقة بالأمر “نعلن أنه لا أساس لها على الإطلاق”.

وأضافت “نؤكد على أن كل جانب يتعلق بالاوضاع الخاصة بالسلاح النووي في إطار حلف شمال الاطلسي (ناتو) تتم مناقشتها بشكل جماعي بين جميع الدول الأعضاء”. وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

وأضاف بونالي أنه في حال نقل الرؤوس النووية، التي تحدث عنها الجنرال الأمريكي المتقاعد، إلى أفيانو فإن إيطاليا ستتحول إلى أكبر مخزن لأسلحة نووية في أوروبا.

يُذكر أن الجنرال تشاك والد، الذي عمل في القيادة المركزية للقوات الأمريكية في أوروبا، قد زعم خلال مقابلة مع موقع بلومبيرج في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه من المناسب نقل 50 رأس نووي في قاعدة إنجرليك إلى إيطاليا بسبب التقارب التركي الروسي.

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