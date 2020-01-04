صحفي تركي: حزب أردوغان يتفاوض مع علي باباجان

أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب الصحافي التركي فاتح أرجين، أن هناك مفاوضات جارية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ومؤسسي حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان المدعوم من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول.

علي باباجان كان أوضح في تصريحات سابقة أنه يضع اللمسات الأخيرة على حزبه الجديد، وأنه سيعلن تأسيسه خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

أرجين قال في مقال له بصحيفة (جون بويو) إن مندوبين من الطرفين يعقدون اجتماعات، وقال: “في البداية كانت جبهة حزب العدالة والتنمية تطالبهم بالتخلي عن خطوة تأسيس الحزب الجديد، ولكن الاجتماعات تحولت إلى مفاوضات بين الطرفين”.

فاتح أرجين أشار إلى أن المفاوضات لم تصل إلى نتائج حتى الآن، لافتًا إلى أن حزب العدالة والتنمية منزعج للغاية من الدعم الدولي الذي يساند الحزب الذي سيؤسسه باباجان.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية يتخوف من تحرك حزب باباجان بسبب الدعم الدولي الذي يحصل عليه، قائلًا: “هناك تأثير حقيقي لهذه المفاوضات، على تأجيل إعلان تأسيس حزب باباجان من شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2019 كما كان معلنا إلى شهر يناير/ كانون الثاني 2020. وإذا تم تأجيل الحزب الجديد للمرة الثانية، لا يفاجأ أحد”.

باباجان كان قد أكد خلال آخر تصريحات له مع موقع “T24” الإخباري، أن حزبه الجديد سيتم الإعلان عنه في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن تلك الخطوة بأي شكل من الأشكال.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أعلن تأسيس حزبه الجديد “المستقبل” في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأ الخوف والقلق يسيطر على حزب العدالة والتنمية الحاكم، مع تزايد موجات الانشقاق عن الحزب الحاكم، وسط ترقب مقلق لإعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان تأسيس حزبه أيضًا.

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