إقالة مدير هيئة البريد في تركيا بسبب الخسائر والفساد

أنقرة (زمان التركية) – صدر قرار بإقالة مدير هيئة البريد في تركيا من منصبه بسبب ادعاءات فساد مع استمرار الخسائر.

مدير عام الهيئة المقال كنعان يوز جايك كان قد عين في هذا المنصب بقرار من رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، إلا أنه لم يحافظ على منصبه طويلًا، إذ صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بإقالته، ومعه جميع الموظفين التنفيذيين الذين عينهم بن علي يلدريم.

وعين وكيل مدير عام الهيئة هاكان جولتن في المنصب بدلا من كنعان يوز جايك.

وكانت هيئة البريد التركية نقلت تبعيتها إلى صندوق الأصول الحكومي، وأصبحت تحت سيطرة وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، ومنذ ذلك الحين تتعرض الهيئة لخسائر كبيرة ومتتالية، مع وجود وقائع فساد مرصودة.

وتراجعت تركيا إلى المرتبة 78 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

قرار إقالة الفريق المعين من قبل بن علي يلدريم من هيئة البريد، التي باتت في يد وزير المالية برات ألبيراق، يعيد إلى الأذهان مرة أخرى الصراع الذي يدور بين يلدريم وصهر أردوغان ألبيراق.

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