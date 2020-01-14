رويترز: رئيسا المخابرات التركي والسوري يلتقيان في موسكو

أنقرة (زمان التركية) – التقى رئيسا جهاز المخابرات الترك والسوري، هاكان فيدان، وعلي مملوك وجهًا لوجه لأول مرة منذ سنوات.

وقالت وكالة (رويترز) إن مملوك وفيدان التقيا في موسكو، أمس الإثنين، على هامش قمة بحث اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والتي باءت بالفشل.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أقر بوجود مستويات منخفضة من الاتصال بين جهازي المخابرات، لكن لأول مرة يتم الكشف عن لقاء مباشر بين رئيسا جهاز المخابرات السوري والتركي وجها لوجه.

ووفق وكالة رويترز، بحث فيدان مع مملوك “وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا”، بالإضافة إلى إمكانية العمل ضد وحدات حماية الشعب في شرقي نهر الفرات، على حد قولها.

ولم تعلن حكومتا البلدين حتى الآن عن اللقاء.

واتخذت تركيا من أيام الثورة السورية الأولي موقفًا داعما للمعارضة، تطور لدعم الجماعات السورية المسلحة والمشاركة لاحقا بوجود عسكري في سوريا.