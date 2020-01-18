استقالة مسؤول بحزب العدالة والتنمية في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – تتواصل الانشقاقات عن حزب العدالة والتنمية تأثرا بظهور الأحزاب السياسية الجديدة، وكان آخرها إعلان رئيس الشؤون القانونية والسياسية بأحد فروع الحزب الحاكم في مدينة إسطنبول، استقالته وانضمامه إلى حزب المستقبل.

أوميت ياشار كارليضاغ، رئيس الشؤون القانونية بفرع حزب العدالة والتنمية ببلدة كوتشوك تشاكماجا التابعة أعن استقالته من منصبه، معلنًا أنه اتخذ قراره لمواصلة عمله السياسي في حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزء الأسبق داود أوغلو.

ومع استقالة كارليضاغ، يترقب استقالة المزيد من الأعضاء بفرع الحزب ذاته، للانتقال إلى صفوف حزب المستقبل.

وكان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، المستقيل من حزب العدالة والتنمية، أعلن تأسيس حزب المستقبل في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وتسارعت وتيرة الاستقالات من حزب العدالة والتنمية، عقب انشقاق رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/ تموز الماضي من الحزب، وأعلانهما تأسيس حزبان سياسيان معارضن لأردوغان.

ومن المنتظر أن يعلن علي باباجان تأسيس حزب سياسي جديد على غرار حزب المستقبل خلال الأيم المقبلة.

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