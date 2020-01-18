تقرير: الاتحاد الأوروبي في طريقه لقطع مساعدات مالية عن تركيا

بروكسل (زمان التركية) – قال تقرير إعلامي ألماني، إن الاتحاد الأوروبي سيصدر قرارا بقطع 75 بالمئة من مساعداته إلى تركيا بسبب عمليات التنقيب التي تجريها في شرق البحر الأبيض المتوسط وعملياتها العسكرية في سوريا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي عن تركيا مساعدات بلغت 85 مليون يورو من ميزانية 2020، وذلك بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

مجموعة Funke Mediengruppe الإعلامية الألمانية قالت إنها اطلعت على رسالة أرسلها إلى البرلمان الأوروبي جوزيف بورل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية.

وأفادت المجموعة أن الرسالة المذكورة تكشف أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بقطع 75 في المئة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد لتركيا في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية فإن مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ستقتصر على 168 مليون يورو على أن تستخدم 150 مليون يورو منها في مجالات تطوير الديمقراطية وسيادة القانون، فيما ستنفق بقية المبلغ في سبيل تطوير المناطق الريفية.

وبحسب خبر أورده موقع يورو نيوز في نوفمبر 2019، فإن المساعدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي عن تركيا خلال العامين الأخيرين وصلت إلى 1.2 مليار يورو.

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