الإحصاء التركية تسجل النساء “ربات بيوت” لتقليل رقم العاطلين

أنقرة (زمان التركية) – قالت وسائل إعلام تركية إن هيئة الإحصاء لجأت إلى حيلة لتقليل عدد العاطلين عن العمل الذي تخطى 4 ملايين شخص.

وكانت هيئة الإحصاء التركية، كشفت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 13.4%، بزيادة 608 ألف عاطل عن العمل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليصبح الإجمالي 4 ملايين و396 ألف عاطل عن العمل.

الإحصاء التركية سجلت 632 ألف سيدة باحثة عن عمل، ضمن قوائم ربات المنزل خلال العام الماضي، بدلًا من تسجيلهن في قوائم العاطلين والباحثين عن عمل.

وعند المقارنة بين الأعداد المعلنة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عامي 2018 و2019، يتبين وجود اختلاف كبير في أعداد ربات المنزل، حيث أن عددهن كان 10 ملايين و917 ألفًا في عام 2018، بينما ارتفع العدد في عام 2019 إلى 11 مليون و549 ألفًا، أي أن هناك 632 ألف سيدة تم تصنيفهن أيضا ضمن صفوف ربات المنزل، من قبل هيئة الإحصاء، بينما هن في الحقيقة لم يجدن فرصة عمل.

وإضافة إلى الرقم الكبير للعاطلين عن العمل، وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل كبير، وبلغ معدل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، مما يفاقم من صعوبات المعيشة للأسر المتوسطة في تركيا.

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